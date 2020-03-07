جيميل سيتيح مشاركة الملفات مباشرة من خدمة أدوبي السحابية

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أطلقت شركة أدوبي إضافة جديدة تتناسق مع خدمة البريد الإلكتروني من شركة جوجل، جيميل، تتيح لمشتركي خدمتها السحابية للمبدعين Adobe Creative Cloud مشاركة الملفات إلى جيميل بشكل سهل.

وتتيح الإضافة للمستخدمين إرفاق الملفات التي تم مزامنتها على مختلف الأجهزة مع الخدمة السحابية، أو حتى المحتوى الموجود في المكتبات وعلى الهواتف الذكية المتصلة بالحساب، وذلك على شكل روابط.

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فبمجرد تثبيت المستخدم للإضافة، سيتمكن من إرفاق أي ملف يريده من المنصة في البريد الإلكتروني الذي يريد إرساله من خلال النقر على أيقونة Creative Cloud في الطرف السفلي لمربع الكتابة.

وتسمح الإضافة مشاركة الروابط المتاحة للعامة حتى الآن، حيث بمجرد إرفاق رابط لمحتوى خاص تطلب منك تحويله إلى عام قبل إرساله.

تبدو ميزة مبشرة لصناع المحتوى ومشتركي أدوبي، وربما تحصل على تحسينات أكبر خلال الفترة القادمة مثل مشاركة المحتوى الخاص واتاحته لشخص واحد فقط على سبيل المثال.

