موتورولا تكشف عن هاتف Moto G8 بكاميرا ثلاثية في الخلف

︎ :

.

أعلنت شركة موتورولا عن إطلاقها لهاتف Moto G8 بعد ما يقارب العام من إطلاق النسخة Moto G8 Plus وعلى غير العادة مع باقي الشركات، لكن المعتاد في هذا الهاتف كان قدومه بتصميم شبيه بأغلب التصميمات الموجودة في السوق مع كاميرا خلفية ثلاثية على الجانب الأيسر وكاميرا أمامية على شكل ثقب في الشاشة على الجهة اليسرى.

Advertisements

يمتلك الهاتف الجديد مزايا محسنة عن سابقه Moto G7 من حيث قدومه ببطارية 4,000 ملي أمبير مقارنة مع 3,000 للنسخة السابقة والتي تقول الشركة عنها أن بمقدورها العمل حتى 40 ساعة متواصلة على شحنة واحدة! لكنها في نفس الوقت وفرت شاحن بقوة 10 واط في الصندوق مقارنة مع شاحن 15 واط في النسخة السابقة التي حملت بطارية أصغر.

الهاتف يحمل مزايا أخرى موجهة للفئة المتوسطة تجعله يتواجد بين نسخة G8 Play ونسخة G8 Plus التي أطلقتهما بفترة سابقة.

مزايا هاتف موتورولا Moto G8