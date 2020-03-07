بيان توضيحي من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها حول قائمة الدول المنشورة على موقعه

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أوضح المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أن قائمة الدول المنشورة على موقعه الإلكتروني، لا تستوجب جميعها الحجر بعد زيارتها.

وأضاف المركز في بيان نشره أمس (الجمعة)، أن قائمة الدول المنشورة على موقعه، تهدف أيضا لمساعدة مسؤولي الصحة والأطباء للتقييم عند التشخيص، في حال شعر أحد المسافرين القادم من هذه الدول بأعراض عدوى تنفسية.

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وأشار البيان إلى أن العودة من السفر إلى هذه الدول أو من مناطق محددة فيها، لا يعني بالضرورة الإصابة بالعدوى، وتأكيد الإصابة من عدمها يتطلب التقييم والكشف الطبي والفحص المخبري.

ودعا المركز في بيانه القادمين من الدول التي تشملها القائمة بالإفصاح عن ذلك عند القدوم، والاتصال بالرقم المجاني 937 في حال ظهور أعراض تنفسية مثل السعال وضيق التنفس والحمى وأعراض التهاب في الحلق.



