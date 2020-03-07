عادة خطيرة تزيد خطر إصابتك بفيروس كورونا

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قالت الطبيبة بورفي باريك، أخصائية الحساسية والأمراض المعدية في مركز لانجون الطبي بجامعة نيويورك، إن هناك عادة خطيرة يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا وهي قضم الأظافر.

وحذرت أن النساء اللاتي يربين أظافرهن يزدن من خطر إصابتهن بفيروس كورونا، موضحة: جميع أنواع البكتيريا والفيروسات والأوساخ تتجمع تحت الأظافر، وبقضم الأظافر تنتقل إلى الجسم، خاصة عند عدم غسل اليدين أو تطهيرها بشكل صحيح.

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وتابعت: في كل مرة تلمس وجهك، وخاصة فمك وأنفك وعينيك، تقوم بنقل كل هذه الجراثيم، وعند قضم الأظافر تدخل الجراثيم مباشرة في فمك وهي أسهل طريقة للإصابة بأي عدوى.

وأضافت: هناك الكثير من الإصابات التي تحدث في هذا الوقت من العام، من البكتيرية إلى الفيروسية إلى الأنفلونزا، وعلاوة على كل ذلك هناك فيروس كورونا المخيف، وهو سبب آخر يحثك على عدم قضم أظافرك.

وأضحت أن هناك حيلة قد تكون مجدية للتخلص من هذه العادة، وهو مضغ العلكة لإبقاء الأسنان مشغولة، وهي وسيلة لمنع نفسك من أن تقضم أظافرك دون وعي، بحسب موقع ديلي ميل البريطاني.



