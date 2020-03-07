بالفيديو.. لحظة فتح صحن مطاف الحرم المكي للمصلين وغير المعتمرين

تداول مغردون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر لحظة فتح صحن مطاف الحرم المكي للمصلين والطائفين غير المعتمرين فجر السبت.

وفي وقت سابق صدر قرار بإغلاق المطاف بشكل مؤقت، من بعد صلاة العشاء بساعة وفتحه قبل صلاة الفجر بساعة، في إجراء احترازي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأظهر المقطع طواف العشرات من المصلين غير المعتمرين، وكذلك أذان الفجر وأعمال النظافة المعتادة، بينما جلس البعض لقراءة القرآن الكريم.

وكان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أعلن صدور الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين؛ اعتبارًا من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.

وفي وقت سابق، قررت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.

وأوضح مصدر مسؤول، أنَّ القرار يأتي وفقًا للإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قِبل الجهات المختصة، ولأهمية المحافظة على نظافة الحرمين الشريفين لمنع انتشار العدوى، ولضرورة تكثيف أعمال التنظيف والتعقيم في الحرمين الشريفين؛ وذلك في غير أوقات الصلاة.

وأضاف أنه «سيتم إغلاق صحن المطاف حول الكعبة المشرفة، والمسعى بين الصفا والمروة طوال فترة تعليق العمرة، وستكون الصلاة داخل المسجد فقط». بحسب «واس».

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ويشمل قرار تعليق العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين، جميع القاطنين في مدينة مكة المكرمة؛ حيث لن يسمح للمحرمين بدخول المسجد الحرام والساحات المحيطة به.

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