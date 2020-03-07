مصدر بالنيابة العامة يكشف نتائج التحقيقات في وسم «مديرة تتسبب بقتل طالبة»

كشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أنَّ نتائج التحقيقات التي أُجْرِيت حول مزاعم متعلقة بوسم متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «مديرة تتسبَّب بقتل طالبه»، أكّدت عدم صحة المعلومات الواردة في هذا الشأن.

وقال المصدر، إنّه بتقصّي الحقائق وفحص ملابسات الواقعة وتقييم تداعياتها والوقوف على الحالة الصحية للطالبة والاطمئنان الطبيّ تجاهها، اتّضح عدم صحة ما تمَّ تداوله في هذا الشأن.

وأوضح المصدر أنَّ النيابة العامة في طور إنهاء إجراءات القضية طبقًا للوجه النظامي، مع حفظ جميع الحقوق النظامية المترتبة على ذلك لجميع الأطراف.

وذكر أنَّ ما خلصت إليه النيابة من نتائج جاء بعد سماع أقوال الطالبة بحضور والدها ومناقشتها تفصيلًا، واستجواب مديرة المدرسة المعنية حيال ما ورد بدعوى الطالبة، إضافةً إلى سماع أقوال من حضروا الواقعة، وأيضًا بعد إجراء الكشف الطبي بحق الطالبة المذكورة.

وأشار المصدر أنَّه بمناقشة ما صدر بشأنها (الطالبة) من تقرير طبي تضمن عدم وجود أي إصابات ظاهرية والحالة العامة بشأنها مستقرة.

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وكانت هيئة حقوق الإنسان، طالبت الجھات المختصة، بالتحقيق في الحادث واتخاذ الإجراءات النظامیة، والتأكد من تقديم الرعاية الصحیة اللازمة للطالبة. وذلك تفاعلًا مع وسم انتشر بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال الساعات الماضية باسم «مديرة تتسبب بقتل طالبة».

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هيئة حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في وسم «مديرة تتسبب بقتل طالبة»