الحصيني يتوقع انخفاض الحرارة 5 درجات.. ويوضح خريطة الغبار على المناطق

أوضح خبير الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، خريطة حركة الغبار اليوم السبت على عدة مناطق بالمملكة، متوقعًا انخفاضًا في الحرارة على عموم المناطق، بمقدار من 3 إلى 5 درجات مئوية عما تمَّ تسجيله أمس الجمعة.
وقال الحصيني، عبر حسابه بتويتر: إنَّ الغبار وهو من خفيف إلى متوسط يدخل منطقة القصيم بعد أن أثّر على منطقة حائل.
وتوقّع أن يتابع الغبار نواحي محافظات منطقة الرياض الشمالية والغربية، ثم الشرقية شمالها، والكويت، ثمَّ وسطها ثمَّ جنوبها، ثمَّ الرياض العاصمة، ثم المحافظات الجنوبية بمنطقة الرياض.
وتابع الحصيني، قائلًا: إنَّ موجة الغبار الحالية تعتبر الموجة الثانية التي تؤثِّر على المملكة هذا العام 1441هـ، ناصحًا بعدم الكشتة على عموم منطقتي الرياض والشرقية، اليوم السبت؛ بسبب الغبار، أمَّا بالنسبة لباقي المناطق فقال «اكشتوا».
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، نشاطًا للرياح السطحية على مناطق الجوف، والحدود الشمالية، والشرقية، والقصيم، والرياض، وحائل، والمدينة المنورة.
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