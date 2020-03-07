نفى عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك الدكتور «خالد الزعاق»، ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، حول تصاعد أدخنة بركانية من كهف أم الجرسان الواقع شمال المدينة المنورة.
وقال الزعاق، إن هذا الادعاء غير صحيح جملة وتفصيلًا، مؤكدًا أنه لا يوجد بالمملكة تصاعد أبخرة أو نيران بركانية.
وحول المقطع المتداول عبر مواقه التواصل الاجتماعي، قال الزعاق، إنه عبارة عن حريق لمخلفات.
يذكر أن الدفاع المدني، نفى ذلك، موضحًا أن هذه الأدخنة ناتجة عن حريق لمخلفات.
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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. الزعاق يفند فيديو الأدخنة البركانية بكهف أم الجرسان في المدينة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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