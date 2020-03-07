«حساب المواطن» يحدد المستندات المطلوبة لإثبات الاستقلالية

حدّد برنامج حساب المواطن المستندات المطلوبة بإثبات الاستقلالية في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة. مشيرًا إلى أنه حال عدم توفرها يتم إضافة المستفيد كتابع لرب الأسرة.

وأوضح حساب المواطن أن هذه المستندات هي (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الادارة أو عقد الإيجار الموحد).

جاء ذلك ردًّا من البرنامج على استفسار أحد المواطنين عبر حسابه «خدمة المستفيدين» بموقع «تويتر» قال فيه: «السلام عليكم، هل صحيح من بلغ 24 لا يلزم له إدراج عقد إيجار لإثبات الاستقلالية؟».



ورد حساب المواطن: «وعليكم السلام، في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو كليات عسكرية أو كليات حربية أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد) باسمك، وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة، نسعد بخدمتك».

من جهة أخرى، أكد برنامج حساب المواطن أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

وأشار البرنامج إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثامنة والعشرين بتاريخ 10 مارس 2020م، والذي يوافق يوم الثلاثاء المقبل.

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وكان برنامج حساب المواطن أعلن إيداع 2.6 مليار ريال كمخصص دعم للمستفيدين المكتملة طلباتهم للدفعة الـ27 «دفعة فبراير»، البالغ عددهم نحو 12.6 مليون مستفيد رئيسي وتابع، ليصبح إجمال ما دفعه البرنامج منذ انطلاقته أكثر من 66 مليار ريال، منها 441 مليون ريال تعويضات بأثر رجعي عن دفعات سابقة، و12 مليون ريال تعويضات عن الدفعة السابقة.



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