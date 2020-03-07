«حساب المواطن» يوضح طريقة تغيير الآيبان البنكي

أوضح برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، طريقة تغيير الآيبان البنكي. مشيرًا إلى أنه سيتم صرف الدفعة الـ28 (مارس 2020) للمستفيدين، يوم الثلاثاء القادم.
وذكر حساب خدمة المستفيدين التابع للبرنامج -عبر تويتر- أنه يمكن تغيير الآيبان البنكي عن طريق البوابة الإلكترونية (تسجيل الدخول- تفاصيل الطلب- بيانات الحساب البنكي)، بشرط أن يكون مرتبطًا باسم مقدم الطلب.
وأشار البرنامج إلى أنه سيتم صرف الدعم في حال كان المواطن مستحقًا على الآيبان السابق، إلى أن يتم التحقق من الآيبان المضاف حديثًا.
من جهة أخرى، أكد البرنامج أنه يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.
وأشار البرنامج إلى أنه سيتم صرف الدعم للدفعة الثامنة والعشرين بتاريخ 10 مارس 2020م والذي يوافق يوم الثلاثاء القادم.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالًا لحساب خدمة المستفيدين، مفاده: هل تغير يوم صرف الدعم؟
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