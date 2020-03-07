بالفيديو.. محامية توضح أهم أسباب ارتفاع نسبة الطلاق بالمملكة

قالت المحامية «نسرين الغامدي»، إن محاولة تدخل الأسرة وفرض رأيها في شؤون الزوجين، تعد من أهم أسباب ارتفاع نسبة الطلاق في المملكة.

جاء ذلك، خلال مقابلة تلفزيونية للغامدي عضو الهيئة السعودية للمحامين مع برنامج «يا هلا» المذاع على «روتانا خليجية».

وأفادت الغامدي بأن المملكة شهدت -خلال شهر ربيع الأول الماضي- أكثر من 11 ألف حالة نكاح و4997 صك طلاق، في مؤشر على ارتفاع نسبة الطلاق.

وتابعت أن هناك أسبابًا أخرى، منها فارق العمر بين الزوجين أو فارق الثقافة والتعليم بينهما، إضافة إلى اختلاف العادات والأعراف والتقاليد بينهما.

وأشارت إلى أنه ما زالت هناك قضايا بسبب عدم تكافؤ النسب، رغم وجود أبناء بين الزوجين. موضحة أن القاضي له سلطة تقديرية في هذا الموضوع، حيث إن الزوجين يكون لديهما الرغبة والدافع لاستمرار الحياة الزوجية.

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