السعودية اليوم / التشيك تسجل 19 حالة مؤكدة بفيروس كورونا



براغ 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

سجلت جمهورية التشيك 19 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا حتى الآن.

وأوضحت رئيسة الخدمات الصحية الحكومية التشيكية إيفا غوتفالدوفا أن أحد الأشخاص الـ 19 المصابين بفيروس "كورونا" على مستوى جمهورية التشيك، طبيب عام من براغ ، أقام لبعض الوقت في إيطاليا، مشيرة إلى أن جميع المصابين قدموا من إيطاليا ، باستثناء امرأة واحدة أصيبت بالفيروس من ابنها في الجمهورية التشيكية لدى عودته من إيطاليا.

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13:53ت م

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