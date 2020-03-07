السعودية اليوم / "مكافحة المخدرات" تستهدف 61 مشرفة في أندية الحي الترفيهية في الرياض



الرياض 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

نظمت أندية الحي الترفيهية التعليمية "بنات" في الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في المنطقة الرياض، ممثلة في شعبة الإشراف النسوي، "البرنامج الوقائي التوعوي"؛ لتمكين 61 مشرفة من مشرفات التنمية البشرية والتدريب على المواطنة في أندية الحي.

وشمل البرنامج الذي أقيم في نادي حي ابتدائية سهيمة الأنصارية، معرضاً لأنواع المخدرات الشائعة و"بنرات" توعوية وطرق التهريب.

وألقت مديرة الإشراف النسوي في مديرية مكافحة المخدرات في منطقة الرياض سميرة بنت صعبان الشهري، كلمة أوضحت فيها حرص الجميع على كل ما فيه خير ورفعة أبناء الوطن الغالي وحمايتهم من الوقوع في براثن المخدرات، ولا سيما أننا مسؤولون أمام الله ثم أمام ولاة الأمر على حماية ورعاية بنات وأبناء بلدنا من كل عابث"، وقالت: سنستمر في برامجنا ومبادراتنا، فهذا واجب وطني يجب الوقوف عنده وإعطاؤه كل ما يحتاج إليه. //انتهى //

13:53ت م

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