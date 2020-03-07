

المدينة المنورة 12 رجب 1441هـ الموافق 7 مارس 2020م واس

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة بالمنطقة أهمية تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتقال عدوى فيروس كورونا ورفع الجاهزية في المسجد النبوي الشريف من خلال التنسيق والمتابعة للإجراءات المتغيرة وفق المستجدات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة .

جاء ذلك خلال ترؤس سمّوه اجتماع الجلسة الأولى للجنة الحج والزيارة بالمنطقة للعام 1441هـ وشدد سموه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد النبوي الشريف لخدمة مرتاديه .

وشهد الاجتماع استعراض آخر المستجدات عن الوضع الصحي في المنطقة، إضافة إلى مناقشة البرامج التي تنفذها الجهات الحكومية والاستعدادات والجاهزية ودور مركز القيادة والتحكم في متابعة جميع الإجراءات والتأكد من جاهزية المنشآت الصحية والمستلزمات الوقائية وإدارة السعة السريرية بكفاءة عالية ، بالإضافة إلى تمركز فرق الفرز في المنافذ الجوية والبرية لتنفيذ التعليمات الصحية الصادرة عن الجهات ذات الاختصاص .

واطلّع سمو أمير منطقة المدينة المنورة خلال الاجتماع على التدابير الوقائية التي تُطبقها وكالة شئون المسجد النبوي الشريف لتوفير أقصى درجات الحماية والسلامة للمصلين والالتزام بتوصيات الجهات الصحية .

// انتهى //

13:35ت م

0044





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير المدينة المنورة يرأس اجتماع الجلسة الأولى للجنة الحج والزيارة بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.