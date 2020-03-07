السعودية اليوم / تسجيل 12 إصابة بفيروس "كورونا" في جورجيا



تبليسي 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

بلغ عدد المصابين بفيروس "كورونا" المستجد في جورجيا 12 حالة مؤكدة.

وقال رئيس مركز مكافحة الأمراض بوزارة الصحة في جورجيا أميران جامكيلريدز - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء سبوتنيك الروسية - "بالأمس تم إرسال 39 عينة من التحاليل إلى مختبر لوغار، ثلاثة من هذه العينات لفيروس (كورونا) المستجد كانت نتائجها إيجابية"، موضحًا أن العدد الإجمالي للمصابين بلغ 12 حالة جميعهم تقريبًا كانوا على اتصال مباشر أو غير مباشر بإيطاليا، وكان هناك مصابان فقط مرتبطان بزيارة إلى إيران.

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13:19ت م

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