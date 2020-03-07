السعودية اليوم / ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد إلى 61 حالة في الكويت



الكويت 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

سجّلت الكويت اليوم ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية ليصبح عدد الحالات المصابة بالفيروس 61 حالة حتى الآن شفيت حالة واحدة منها سابقا.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند في بيان لوكالة الأنباء الكويتية أن الحالات الثلاث كانت موجودة في الحجر الصحي الإلزامي ومرتبطة بالسفر إلى إيران.

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13:07ت م

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