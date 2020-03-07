السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات بكورونا في تايلند إلى 50 حالة



بانكوك 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تايلند إلى 50 حالة، بعد تسجيل إصابتين إضافيتين بالفيروس اليوم.

وقال الأمين الدائم بوزارة الصحة العامة في تايلند: إن الإصابتين الجديدتين لرجلين يبلغان من العمر 40 عامًا وكانا قد سافرا مؤخرًا إلى إيطاليا وبدأت أعراض الإصابة في الظهور عليهما أول أمس الخميس.

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12:43ت م

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