السعودية اليوم / "صم الشرقية" يستضيف نادي ذوي الإعاقة



الدمام 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

استعرض نادي الصم بالمنطقة الشرقية في لقاء استضاف فيه منسوبي نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية، أول أمس، أبرز البرامج والمبادرات التكاملية بين نادي الصم وذوي الإعاقة خدمةً للمستفيدين من هذه البرامج والخِدْمات ودعماً لهذه الشريحة وتلبية احتياجاتها.

ورحب رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص، بوفد نادي ذوي الإعاقة، للالتقاء بزملائهم من الصم والتعبير عن محور التطلعات الاستشرافية ومناقشة أهم أدوارهم المجتمعية واحتياجاتهم.

وأكد ضرورة بناء الشراكة المجتمعية مع جميع القطاعات الحكومية والخاصة لتنمية جهود هذه الفئة الغالية من الصم، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذا الوطن المعطاء، مبيناً أن إستراتيجية النادي الجديدة تهدف إلى رفع مستوى برامجه لتلبي احتياجات فئة الصم وضعاف السمع بمختلف الأعمار والفئات رجالاً ونساءً لتتواكب مع الرؤية الوطنية الطموحة للمملكة ٢٠٣٠م.

من جانبه، أبدى رئيس نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد الجميعة، سعادته بهذا اللقاء الذي يعكس حقيقة الترابط والتنامي الذي سيحقق الأهداف التي يتبناها الناديان وفي مقدمتها رسم البسمة وإدخال السرور على قلوبهم، والعمل على تقديم الخِدْمات للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون مثالاً يحتذى به، إضافة إلى ترسيخ رسالة النادي في تقديم أعلى مستوى من البرامج التأهلية والتعليمية بما يتناسب مع قدرات المستفيدين واحتياجاتهم في المجتمع .

// انتهى//.

11:50ت م

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