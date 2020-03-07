شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يحبط تهريب 8 أطنان حشيش ويضبط 3794 مهربًا والان نبدء بالتفاصيل
وبين أنه في إطار تنفيذ وأداء المهام الإنسانية، التي يقدمها رجال حرس الحدود، والمتمثلة في عمليات البحث والإنقاذ، فقد أنقذت فرق البحث والإنقاذ والدوريات البحرية والبرية ما مجموعه (479) شخصاً من مختلف الأعمار والجنسيات، منهم (369) شخصًا تم إنقاذهم في البحر، و(110) أشخاص تم إنقاذهم على البر .
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