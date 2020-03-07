شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة : 128 مواطناً أفصحوا عن تواجدهم في إيران والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت الصحة أن إجمالي عدد المواطنين المفصحين عن تواجدهم في إيران حتى صباح اليوم السبت بلغ ١٢٨مواطن منهم ٢٦ مواطن متواجدين حالياً داخل المملكة و٩٥ مواطنا متواجدين حالياً في إيران إضافةً إلى ٧ مواطنين متواجدين حالياً في دول أخرى .

وقدمت الصحة شكرها لجميع المفصحين على تعاونهم وحرصهم على سلامة أسرهم والمخالطين لهم ، وأهابت بالجميع الإسراع والمبادرة بالإفصاح عن تواجدهم والتواصل مع ٩٣٧ حتى نهاية اليوم السبت والاستفادة من المهلة الممنوحة لهم والتي تنتهي بنهاية اليوم السبت 12 رجب 1441 هـ الموافق 7 مارس 2020 م، لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

‏‫وطالبت الصحة الجميع بمساندة الجهود المبذولة للتصدي لهذا الفيروس والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.

ودعت كافة المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارات لهم لكل مايتعلق بفيروس كورونا الجديد وذلك على مدار الساعة ،، مؤكدة على أهمية الوقاية من الأمراض التنفسية بشكل عام ، ونصحت الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة لتجنب الإصابة بالفيروسات بإذن الله ، حيث يجب الإهتمام بنظافة اليدين وأن يكون العطس أو السعال باستخدام المناديل أو في مرفق اليد، والابتعاد عن الأشخاص الذين لديهم أعراض إصابة.