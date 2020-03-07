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فيديو.. لحظة فتح صحن المطاف لغير المعتمرين
أظهر المقطع أذان الفجر وأعمال النظافة المعتادة
متابعات الخليج 365 -مكة المكرمة
أظهر مقطع فيديو لحظة فتح صحن مطاف الحرم المكي للمصلين والطائفين غير المعتمرين فجر اليوم السبت.
وبين الفيديو طواف العشرات من المصلين غير المعتمرين، وكذلك أذان الفجر وأعمال النظافة المعتادة، بينما جلس البعض لقراءة القرآن الكريم، وذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، صدور الأمر السامي الكريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين؛ اعتبارًا من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.
وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قررت في وقت سابق إغلاق الحرمين الشريفين بعد انتهاء صلاة العشاء بساعة وإعادة فتحهما قبل صلاة الفجر بساعة.
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