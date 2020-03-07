مهلة للمواطنين حتى منتصف الليل للدخول عبر المنافذ البرية من الدول الثلاث

2020-03-07

متابعات الخليج 365 -الرياض

منحت المملكة مهلة للمواطنين حتى منتصف ليل اليوم السبت للدخول إلى المملكة عبر المنافذ البرية من الدول الثلاث الإمارات والكويت والبحرين، وذلك بعد قصر الدخول إلى المملكة مؤقتًا للقادمين من هذه الدول على المنافذ الجوية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام، فيما يكون المرور عبر المنافذ البرية بين المملكة وتلك الدول للشاحنات التجارية فقط.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأن هذا يأتي وفقًا للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة في المملكة في إطار تطويرها المستمر لجهود منع انتقال العدوى بفيروس كورونا الجديد (covid 19) ومحاصرته والقضاء عليه، وانطلاقًا من الحرص على حماية صحة المواطنين والمقيمين وضمان سلامتهم.

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وأكد المصدر أنه بالنسبة لدخول المواطنين السعوديين والمقيمين في المملكة القادمين من الدول الثلاث؛ فيبدأ سريان هذا الإجراء في تمام الساعة ( 11:55 ) من مساء اليوم السبت 12 رجب 1441هجرية الموافق 7 مارس 2020 ميلادية.

ويأتي قرار قصر دخول القادمين من البحرين والكويت والإمارات على المنافذ الجوية ضمن الإجراءات الاحترازية المؤقتة بعد أن أظهرت المعلومات أن غالبية الذين أُصيبوا بفيروس كورونا الجديد في تلك الدول قدموا من إيران، وهو ما يتطلب إخضاع جميع القادمين لبروتوكولات طبية للتأكد من سلامتهم بنسبة 100%.

وتعتبر عودة المواطنين السعوديين من تلك الدول ضمن حرص المملكة على سلامة مواطنيها سواء في الداخل أو الخارج، وأن لا يكونوا سببًا في انتقال العدوى إلى أسرهم والمخالطين لهم.

وبحسب الداخلية، على جميع من يرغب في القدوم إلى المملكة بموجب تأشيرة جديدة أو تأشيرة سارية المفعول، من أي دولة ظهر فيها خطر انتشار الفيروس وفق القائمة المعتمدة من الجهات الصحية المختصة في المملكة أن يقدم شهادة مخبرية PCR تثبت خلوه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد، ويسري ذلك على من أقام في تلك الدول خلال الـ14 يومًا السابقة لدخوله المملكة، وعلى الناقل الجوي التأكد من سلامة شهادة المخبرية، وأنها حديثة وصادرة خلال الأربع والعشرين ساعة السابقة لصعود المسافر إلى الطائرة.

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