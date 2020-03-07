- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
شكرا لقرائتكم الصحة: 26 مواطنًا بالمملكة أفصحوا عن تواجدهم بإيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الصحة: 26 مواطنًا بالمملكة أفصحوا عن تواجدهم بإيران
أكدت أن هناك 7 مواطنين متواجدين حاليًا في دول أخرى
متابعات الخليج 365 -الرياض
قدمت وزارة الصحة الشكر للمبادرين بالإفصاح عن تواجدهم في إيران، حيث بلغ عددهم حتى صباح اليوم السبت 26 مواطناً متواجداً حاليًا في المملكة.
وأوضحت الصحة أن هناك 95 مواطنًا متواجدًا حاليًا في إيران، و7 مواطنين متواجدين حاليًا في دول أخرى.
ودعت الصحة الجميع بالإفصاح المهلة المحددة بالاتصال على الرقم937 ومن خارج المملكة 966920005937+
وكانت وزارة الصحة قد أكدت أمس أنه لا صحة لما تم تداوله من شائعات ومقاطع فيديو ورسائل عن حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد.
وشددت الصحة على أنها لم تسجل حالات إضافية على الخمس حالات المعلنة سابقًا، وسيتم تتبع مصادر إثارة هذه الشائعات للتعامل معها وفق الأنظمة والقوانين.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة: 26 مواطنًا بالمملكة أفصحوا عن تواجدهم بإيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.