اخبار السعوديه

وفاة النائبة الإيرانية فاطمة رهبر بسبب كورونا

0 نشر
Almowaten 0 تبليغ

  • 1/4
  • 2/4
  • 3/4
  • 4/4

Advertisements

شكرا لقرائتكم وفاة النائبة الإيرانية فاطمة رهبر بسبب كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-07

وفاة النائبة الإيرانية فاطمة رهبر بسبب كورونا

23 نائبًا في البرلمان الإيراني مصابون بالفيروس

متابعات الخليج 365 - متابعة

أعلنت وكالة “تسنيم” الإيرانية، اليوم السبت، وفاة النائبة في البرلمان الإيراني عن مدينة طهران، فاطمة رهبر، جراء إصابتها بفيروس كورونا الجديد.

وفاطمة رهبر، 56 عامًا، هي نائبة منتخبة للبرلمان في دورته الجديدة الحادية عشرة، وكانت نائبة عن طهران في الدورات البرلمانية الـ7 و8 و9، عن حزب الائتلاف الإسلامي المحافظ، بحسب موقع “روسيا اليوم”.

Advertisements

وكان المتحدث باسم البرلمان الإيراني، أسد الله عباسي، قال إن 23 نائبًا في البرلمان مصابون بفيروس كورونا من أصل 100 نائب أجروا فحوصات.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية، أمس الجمعة، عن ارتفاع إجمالي الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا إلى 124 بعد وفاة 17 شخصاً في الـ24 ساعة الأخيرة.

وكانت إيران أعلنت في وقت سابق وقف كل النشاطات والفعاليات ، تفاديًا لانتشار فيروس كورونا.

تابعنا على 151dcea644.jpg تواصل معنا على65684c36a1.jpg

شارك الخبر






Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة النائبة الإيرانية فاطمة رهبر بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا