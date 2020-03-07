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3 إصابات جديدة بـ كورونا في الكويت ترفع الحصيلة إلى 61
جميع الحالات التي تم رصدها مرتبطة بالسفر إلى إيران
متابعات الخليج 365 - متابعة
أعلنت وزارة الصحة في الكويت رصد 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا مرتبطة بالسفر لإيران.
وقالت وزارة الصحة الكويتية في تغريدة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، اليوم السبت، إنه تم تسجيل 3 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 ) كلها مرتبطة بالسفر إلى إيران.
وأوضحت الوزارة، أن بالحالات الجديدة ترتفع عدد الإصابات في الدولة بالفيروس لـ61 إصابة.
وقرر مجلس الوزراء الكویتي في اجتماعه الاستثنائي، بوقت متأخر من مساء أمس الجمعة، وقف حركة الطیران مع سبع دول لمدة أسبوع وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية المتخذة لحمایة المواطنین والمقیمین من انتشار فیروس كورونا المستجد (كوفید – 19).
وأوضح مجلس الوزراء، في بيان صحفي صدر عقب الاجتماع، الذي عقد برئاسة الشیخ صباح خالد الحمد الصباح، أنه تقرر وقف جمیع رحلات الطیران القادمة من والمغادرة إلى دول (بنغلادیش- الفلبین- الھند- سریلانكا- سوریا- لبنان- مصر) لمدة أسبوع.
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