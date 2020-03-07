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عُثر على سمكة غريبة الشكل في بركة بالقرب من بلدة راندو بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسب تليفزيون "سي بي اس فيلي 3" الأمريكي.
وقالت السلطات المحلية: إن السمكة التي عثر عليها نافقة، لها فكّان وأسنان ورأس تشبه التمساح، وجسمها يشبه السمكة.
ويطلق على هذا النوع من الأسماك الشبيهة بالتماسيح اسم: "سمك مسيسيبي المدرع".
وتعيش تلك الأسماك المفترسة أساسًا في المياه العذبة بأمريكا الشمالية والوسطى؛ حيث تسمى بـ"سمك كراكي التمساح" وتعتبر من أكبر الأنواع حجمًا في عائلة "سمك مسيسيبي المدرع".
وحسب موقع "روسيا اليوم": يمكن أن تدخل هذه الأسماك كذلك مياه البحر المالحة، وتفضل عادة المياه الدافئة الهادئة بالقرب من السطح. ولدى كل سمكة صفوف من الأسنان الطويلة على شكل الإبر، ويشكل فكّاها منقارًا. أما جسمها فتغطّيه درع من القشرة المتينة.
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 12:27 PM
بأسنان إبرية وجسم مدرع
عُثر على سمكة غريبة الشكل في بركة بالقرب من بلدة راندو بولاية بنسلفانيا الأمريكية، حسب تليفزيون "سي بي اس فيلي 3" الأمريكي.
وقالت السلطات المحلية: إن السمكة التي عثر عليها نافقة، لها فكّان وأسنان ورأس تشبه التمساح، وجسمها يشبه السمكة.
ويطلق على هذا النوع من الأسماك الشبيهة بالتماسيح اسم: "سمك مسيسيبي المدرع".
وتعيش تلك الأسماك المفترسة أساسًا في المياه العذبة بأمريكا الشمالية والوسطى؛ حيث تسمى بـ"سمك كراكي التمساح" وتعتبر من أكبر الأنواع حجمًا في عائلة "سمك مسيسيبي المدرع".
وحسب موقع "روسيا اليوم": يمكن أن تدخل هذه الأسماك كذلك مياه البحر المالحة، وتفضل عادة المياه الدافئة الهادئة بالقرب من السطح. ولدى كل سمكة صفوف من الأسنان الطويلة على شكل الإبر، ويشكل فكّاها منقارًا. أما جسمها فتغطّيه درع من القشرة المتينة.
، بالفيديو.. العثور على سمكة تشبه تمساحًا في بركة بولاية أمريكية ،
المصدر : الخليج 365
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