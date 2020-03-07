، بعد فتح المطاف لغير المعتمرين .. هل تعرف فائدة "ساتر الكعبة"؟ هنا الإجابة ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
شرعت الجهات المختصة في بناء ساتر حول الكعبة المشرّفة، منذ إعلان الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وسط تساؤلات عن أسبابه وأهدافه.
وعلمت "الخليج 365"، أن بناء الساتر حول الكعبة المشرّفة، يهدف إلى منع انتقال العدوى بين الزوّار والطائفين وهو مضاد للبكتيريا والفيروسات، حيث لا أحد يستطيع ملامسة الكعبة المشرّفة فتنتقل أيّ عدوى، حيث إن عزل الكعبة عن الصحن لا يمكّن الطائف من ملامستها؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.
وكان أمر سامي كريم قد صدر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مساء أمس، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.
وفي هذا الإطار، أكّد "السديس"؛ ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع العاملين كافة في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، منوّهاً بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.
وأظهرت مقاطع فيديو من داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام عدداً من الطائفين حول الكعبة المشرفة، بعد السماح بفتح المطاف من غير المعتمرين؛ حيث كان مغلقاً في اليومين الماضيين.
فتح المطاف لغير المعتمرين فيروس كورونا الجديد
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 12:33 PM
فيما أكّد "السديس" على الإجراءات الاحترازية ومتابعة القيادة لتوفير الطمأنينة
شرعت الجهات المختصة في بناء ساتر حول الكعبة المشرّفة، منذ إعلان الخطة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، وسط تساؤلات عن أسبابه وأهدافه.
وعلمت "الخليج 365"، أن بناء الساتر حول الكعبة المشرّفة، يهدف إلى منع انتقال العدوى بين الزوّار والطائفين وهو مضاد للبكتيريا والفيروسات، حيث لا أحد يستطيع ملامسة الكعبة المشرّفة فتنتقل أيّ عدوى، حيث إن عزل الكعبة عن الصحن لا يمكّن الطائف من ملامستها؛ وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من الفيروسات.
وكان أمر سامي كريم قد صدر من مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده الله- مساء أمس، بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين اعتباراً من فجر اليوم السبت وفق الخطة المرسومة لذلك.
وفي هذا الإطار، أكّد "السديس"؛ ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع العاملين كافة في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، منوّهاً بحرص ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله- على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.
وأظهرت مقاطع فيديو من داخل صحن المطاف بالمسجد الحرام عدداً من الطائفين حول الكعبة المشرفة، بعد السماح بفتح المطاف من غير المعتمرين؛ حيث كان مغلقاً في اليومين الماضيين.
، بعد فتح المطاف لغير المعتمرين .. هل تعرف فائدة "ساتر الكعبة"؟ هنا الإجابة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر بعد فتح المطاف لغير المعتمرين .. هل تعرف فائدة "ساتر الكعبة"؟ هنا الإجابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.