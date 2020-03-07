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أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن النائبة في البرلمان الإيراني عن طهران، فاطمة رهبر؛ تُوفيت من جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ووفق "سبوتنيك"، يسجل البرلمان الإيراني، بهذا التطور، الوفاة الثانية له بسبب الفيروس، بعد وفاة النائب عن مدينة آستانة آشرفية- شمالي إيران، محمد رمضاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور؛ في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، إلى 4747، وعدد الوفيات إلى 124، وعدد المتعافين إلى 913".
وكان عبد الرزاق المصري؛ النائب في البرلمان الإيراني، قد قال خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن 23 من زملائه أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي؛ قد تُوفي يوم الإثنين نتيجة إصابته بالفيروس؛ ما يجعله أعلى مسؤول في القيادة الإيرانية يقضى بسبب "كورونا".
في وقت سابق، تُوفي هادي خسروشي؛ سفير إيران السابق في الفاتيكان، إضافة إلى وفاة حسين شيخ الإسلام؛ سفیر إيران السابق في سوريا، وستة من موظفي البنوك أيضاً، بسبب فيروس کورونا في أثناء تقديم الخدمات المصرفية.
وعلى قائمة مرضى "كورونا" حالياً في البلاد، نائب الرئيس معصومة ابتكار؛ والمعروفة باسم "الأخت ماري"، المتحدثة بالإنجليزية باسم الطلاب الذين قاموا بالاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وبدأوا أزمة الرهائن التي استمرت 444 يوماً، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.وفاة البرلمانية الإيرانية فاطمة رهبر بكورونا فيروس كورونا الجديد
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 12:22 PM
كانت نائبة عن طهران في الدورات "7 و8 و9"وفاة البرلمانية الإيرانية فاطمة رهبر بـ "كورونا"
أفادت وسائل إعلام إيرانية، بأن النائبة في البرلمان الإيراني عن طهران، فاطمة رهبر؛ تُوفيت من جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد.
ووفق "سبوتنيك"، يسجل البرلمان الإيراني، بهذا التطور، الوفاة الثانية له بسبب الفيروس، بعد وفاة النائب عن مدينة آستانة آشرفية- شمالي إيران، محمد رمضاني.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، كيانوش جهانبور؛ في مؤتمر صحفي أمس الجمعة: "ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد، إلى 4747، وعدد الوفيات إلى 124، وعدد المتعافين إلى 913".
وكان عبد الرزاق المصري؛ النائب في البرلمان الإيراني، قد قال خلال مقابلة مع التلفزيون الحكومي، إن 23 من زملائه أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد.
وكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام محمد مير محمدي؛ قد تُوفي يوم الإثنين نتيجة إصابته بالفيروس؛ ما يجعله أعلى مسؤول في القيادة الإيرانية يقضى بسبب "كورونا".
في وقت سابق، تُوفي هادي خسروشي؛ سفير إيران السابق في الفاتيكان، إضافة إلى وفاة حسين شيخ الإسلام؛ سفیر إيران السابق في سوريا، وستة من موظفي البنوك أيضاً، بسبب فيروس کورونا في أثناء تقديم الخدمات المصرفية.
وعلى قائمة مرضى "كورونا" حالياً في البلاد، نائب الرئيس معصومة ابتكار؛ والمعروفة باسم "الأخت ماري"، المتحدثة بالإنجليزية باسم الطلاب الذين قاموا بالاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران عام 1979 وبدأوا أزمة الرهائن التي استمرت 444 يوماً، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية.
، وفاة البرلمانية الإيرانية فاطمة رهبر بـ "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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