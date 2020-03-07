، السفارة بفيينا تدعو السعوديين بالنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى اتخاذ التدابير الوقائية من "كورونا" ،

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دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين بفيينا المواطنين السعوديين بالنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا، إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية كافة من فيروس كورونا.
وتحت عنوان "نصائح للسعوديين المسافرين خارج المملكة" وجّهت سفارة خادم الحرمين الشريفين بفيينا مجموعة من التنبيهات للمواطنين الزائرين والمقيمين في جمهوريات النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا للتوعية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.
وقالت السفارة في تغريدة لها اليوم السبت "حرصا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا على سلامة المواطنين والمقيمين والزوّار في كل من جمهورية النمسا الاتحادية وجمهوريتَي سلوفاكيا وسلوفينيا، تأمل السفارة توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية كافة التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وقدّمت السفارة مجموعة من النصائح التوعوية، مثل: ضرورة تجنب الاتصال بالحيوانات حية أو ميتة والابتعاد عن ملامسة المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات أو الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.
وقالت إنه في حالة ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية لابد من البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وتغطية الفم والأنف بالمناديل الورقية عند العطس أو الكحة، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما بالماء والمطهرات.
ودعت السفارة إلى التواصل معها على هاتف شؤون السعوديين 0043676502929.
السفارة السعودية بفيينا فيروس كورونا الجديد
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 12:14 PM
تحذيرات من الاختلاط بالحيوانات أو مناطق بيعها وطرق التعامل مع العدوى في حال الإصابةالسفارة بفيينا تدعو السعوديين بالنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى اتخاذ التدابير الوقائية من "كورونا"
دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين بفيينا المواطنين السعوديين بالنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا، إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية كافة من فيروس كورونا.
وتحت عنوان "نصائح للسعوديين المسافرين خارج المملكة" وجّهت سفارة خادم الحرمين الشريفين بفيينا مجموعة من التنبيهات للمواطنين الزائرين والمقيمين في جمهوريات النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا للتوعية بفيروس كورونا وطرق الوقاية منه.
وقالت السفارة في تغريدة لها اليوم السبت "حرصا من سفارة المملكة العربية السعودية لدى جمهورية النمسا على سلامة المواطنين والمقيمين والزوّار في كل من جمهورية النمسا الاتحادية وجمهوريتَي سلوفاكيا وسلوفينيا، تأمل السفارة توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية كافة التي تنص عليها منظمة الصحة العالمية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا.
وقدّمت السفارة مجموعة من النصائح التوعوية، مثل: ضرورة تجنب الاتصال بالحيوانات حية أو ميتة والابتعاد عن ملامسة المنتجات الحيوانية أو الوجود في أسواق تداول الحيوانات أو الاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.
وقالت إنه في حالة ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية لابد من البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، وتغطية الفم والأنف بالمناديل الورقية عند العطس أو الكحة، والمحافظة على نظافة اليدين عبر غسلهما بالماء والمطهرات.
ودعت السفارة إلى التواصل معها على هاتف شؤون السعوديين 0043676502929.
، السفارة بفيينا تدعو السعوديين بالنمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا إلى اتخاذ التدابير الوقائية من "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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