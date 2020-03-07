هل تغير موعد صرف حساب المواطن ؟

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هل تغير موعد صرف حساب متابعات الخليج 365 ؟
أكد البرنامج أنه لا تعديل في يوم إيداع البدل
متابعات الخليج 365 -الرياض
تفاعل حساب متابعات الخليج 365 مع استفسار بشأن هل تغير موعد صرف الدعم الخاص بالبرنامج أم أنه كما هو يوم 10 من كل شهر ميلادي.
وأكد حساب متابعات الخليج 365 عبر خدمة المستفيدين بموقع تويتر، أنه لا تغيير في موعد الصرف، حيث يتم إيداع البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع، وسيتم صرف الدعم للدفعة الـ 28 بتاريخ 10 مارس الجاري الموافق يوم الثلاثاء المقبل.
يذكر أن نتائج الأهلية للدورة الثامنة والعشرين لشهر مارس الحالي صدرت بتاريخ 24/ 02/ 2020.
ويمكن معرفة نتيجة أهلية التابع عن طريق الدخول إلى حساب متابعات الخليج 365 ثم الدخول على دراسة الأهلية، حيث يتم صرف الدعم لمن تنطبق عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق.
ويجب لاستيفاء شروط الأهلية في البرنامج أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة والزوج أو الزوجة غير السعودية وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية، كما يشترط عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة، فيما تعتمد معايير الاستحقاق على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمار التابعين إذا كانت أكبر أو أقل من 18 عامًا.
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