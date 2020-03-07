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483 إصابة جديدة بـ كورونا في كوريا
بلغت حصيلة الوفيات 44 حالة
متابعات الخليج 365 - متابعة
ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) في كوريا الجنوبية إلى 6767 حالة، بعد تسجيل 483 حالة إصابة جديدة بالفيروس.
ونقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن مركز تدابير الحجر الصحي أنه تم تسجيل 390 حالة في مدينة دايجو و65 حالة في إقليم كيونج سانج الشمالي، فيما تم اكتشاف 3 حالات في العاصمة سول.
وبلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس في كوريا الجنوبية 44 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 118 حالة.
وصباح اليوم السبت، شُخصت إصابات بـ كورونا لدى 21 شخصًا على متن سفينة سياحيّة قبالة ساحل كاليفورنيا، على ما أعلن أمس الجمعة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجدّ في الولايات المتحدة.
وقال بنس في مؤتمر صحافي بواشنطن إن عيّنات أُخذت الخميس من 46 شخصًا وإنّ 21 من بينهم “ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا”.
والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم واثنين من ركاب سفينة “غراند برنسيس” التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض أفراد الطاقم.
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