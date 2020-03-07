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النيابة: لا صحة لمحاولة قتل مديرة مدرسة لطالبة
بعد سماع أقوال الطالبة واستجواب القائدة
متابعات الخليج 365 -الرياض
أكدت النيابة العامة عدم صحة المزاعم المتعلقة بموضوع مديرة تتسبب بقتل طالبة، وذلك بعد سماع أقوال الطالبة ومناقشتها، واستجواب مديرة المدرسة المعنية حيال ما ورد بدعوى الطالبة.
ويوم أمس تصدر وسم بعنوان “مديرة تتسبب بقتل طالبة” موقع تويتر، حيث تفاعل مواطنون ومقيمون مع الواقعة معبرين عن غضبهم لما حدث، حيث زعموا أن قائدة مدرسة رشت مادة كيميائية على شعر طالبة في المرحلة المتوسطة بحجة إزالة صبغة شعر قد وضعتها الطالبة، وأدى الرش إلى نقلها للمستشفى وتشنج قدمها.
وقالوا إن مديرة المدرسة نجحت في تسليم الطالبة إلى والدها في وعيها إلا أن الأخير ذهب بها إلى المستشفى ليُصدم بإصابة إحدى قدميها بتجلط ما جعلها لا تستطيع السير عليها.
وناشدت والدة الطالبة خلال تغريدةٍ لها وزير التعليم حمد آل الشيخ بالنظر في الحادث الذي وقع في مدرسة السهباء، ما نتج عنه إصابة ابنتها بتجلط في إحدى قدميها، وطالبت بفتح تحقيق في الواقعة.
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