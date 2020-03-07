- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
فقدت العديد من عيادات برلين أقنعة طبية ومطهرات بعدما اختطف رجال مجهولون شاحنة مليئة بهذه المنتجات.
وذكرت تقارير وسائل الإعلام، أن الحادث وقع في برلين، فيما نقلت"سبوتنيك" عن موقع T-online، إلى أنه كان هناك أكثر من 60 ألف قناع طبي.
وتعقّد السرقة بشكل كبير عمل أقسام العيادات؛ حيث كانت الأقنعة مخصصة بما في ذلك للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.
وكان من المفترض إيصال بعض المواد التي كانت في الشاحنة إلى إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة بعلاج الأورام الخبيثة.فيروس كورونا الجديد
07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 12:04 PM
كانت مخصصة لمصابي "كورونا" ومرضى السرطانبرلين .. مجهول يسرق شاحنة بها 60 ألف قناع طبي
فقدت العديد من عيادات برلين أقنعة طبية ومطهرات بعدما اختطف رجال مجهولون شاحنة مليئة بهذه المنتجات.
وذكرت تقارير وسائل الإعلام، أن الحادث وقع في برلين، فيما نقلت"سبوتنيك" عن موقع T-online، إلى أنه كان هناك أكثر من 60 ألف قناع طبي.
وتعقّد السرقة بشكل كبير عمل أقسام العيادات؛ حيث كانت الأقنعة مخصصة بما في ذلك للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.
وكان من المفترض إيصال بعض المواد التي كانت في الشاحنة إلى إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة بعلاج الأورام الخبيثة.
، برلين .. مجهول يسرق شاحنة بها 60 ألف قناع طبي ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر برلين .. مجهول يسرق شاحنة بها 60 ألف قناع طبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.