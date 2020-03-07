، برلين .. مجهول يسرق شاحنة بها 60 ألف قناع طبي ،

محمد بن مسعود - الدمام - كانت مخصصة لمصابي "كورونا" ومرضى السرطان

فقدت العديد من عيادات برلين أقنعة طبية ومطهرات بعدما اختطف رجال مجهولون شاحنة مليئة بهذه المنتجات.

وذكرت تقارير وسائل الإعلام، أن الحادث وقع في برلين، فيما نقلت"سبوتنيك" عن موقع T-online، إلى أنه كان هناك أكثر من 60 ألف قناع طبي.

وتعقّد السرقة بشكل كبير عمل أقسام العيادات؛ حيث كانت الأقنعة مخصصة بما في ذلك للمرضى المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وكان من المفترض إيصال بعض المواد التي كانت في الشاحنة إلى إحدى المؤسسات الطبية المتخصصة بعلاج الأورام الخبيثة.فيروس كورونا الجديد