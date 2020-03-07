، الطقس اليوم: نشاط للرياح السطحية على مناطق الجوف والحدود الشمالية والشرقية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل القصيم والرياض وحائل والمدينة المنوّرة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، نشاطاً للرياح السطحية على مناطق (الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، القصيم، الرياض، حائل، المدينة المنوّرة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 14 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

حالة الطقس