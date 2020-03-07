شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل صحيفة أمريكية: عقوبة “السجن مدى الحياة والإعدام“ بحق الأمير السعودي المعزول محمد بن نايف وأمراء آخرين (الاسماء) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن السلطات السعودية اعتقلت الأميرين أحمد بن عبد العزيز شقيق الملك السعودي ومحمد بن نايف ولي العهد السابق بتهمة الخيانة.

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عاجل صحيفة أمريكية: عقوبة “السجن مدى الحياة والإعدام“ بحق الأمير السعودي المعزول محمد بن نايف وأمراء آخرين (الاسماء)

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وأضافت الصحيفة نقلا عن مصادر وصفتها بالمقربة أن السلطات فتشت منزليهما، واعتقلت أيضا شقيق الأمير نواف بن نايف.

وقالت الصحيفة إن اعتقال الشخصين وهما حسب وصفها "من أكثر الشخصيات البارزة في المملكة " من شأنه "تعزيز سلطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وإزاحة منافسيه على اعتلاء العرش."

وذكرت الصحيفة نقلا عن المصادر أن حراسا من البلاط الملكي يرتدون أقنعة وملابس سوداء ذهبوا إلى منزلي الرجلين واعتقلوهما وفتشوا منزليهما، مشيرة إلى أنه قد وجهت لهما تهمة "الخيانة".

واستطردت الصحيفة أن عقوبة هذا الفعل هو السجن مدى الحياة وقد تصل للإعدام.

المصدر: وول ستريت جورنال