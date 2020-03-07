انتقد إلغاء السعودية دخول الخليجيين ببطاقة الهوية.. نشطاء يعرّون العذبة بعد تطبيق قطر للقرار

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تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة سابقة لعبدالله العذبة التي انتقد فيها المملكة بعد قرارها بإلغاء دخول المواطنين الخليجيين إلى البلاد باستخدام بطاقة الهوية ضمن مساع بقصد التصدي لفيروس كورونا الجديد.

العذبة كتب في تغريدة بتاريخ الـ27 من فبراير/ شباط الماضي، قائلا: “ألغت السعودية السفر إليها بالبطاقة الشخصية لمواطني مجلس التعاون! هذه ضربة قاصمة للإنجاز الخليجي الوحيد للمواطنين.. الحجة كورونا، السفر بالجواز لا ينقل الكورونا، البطاقة ملوثة وتنقل المرض طبعا، أليس كذلك؟ هل تمت إحاطة المواطنين قبل ذلك أو أمين المجلس الجديد؟”

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تغريدة العذبة برزت بعد إعلان الحكومة القطرية، الخميس، اتخاذ الخطوة ذاتها، حيث جاء ببيان نشرته صفحة التواصل الحكومي على تويتر قائلة إن القرار يأتي تماشيًا مع مساعي الدوحة لاتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ودعت الحكومة القطرية من يشملهم القرار، الذي يسري تنفيذه بداية من أمس الجمعة، إلى استخدام جوازات السفر بدلاً من بطاقات الهوية الشخصية.

وفيما يلي نستعرض لكم عددا مما تداوله النشطاء على صفحاتهم بتويتر: