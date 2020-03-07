︎ : . حذرت مؤسسة التقاعد من الخبر المتداول حول صلة مزعومة للمؤسسة بإحدى الجهات الاستثمارية. وشددت التقاعد، في تغريدة لها عبر تويتر، مساء أمس الجمعة..، على أهمية متابعة أخبار ونشاطات المؤسسة عبر موقعها الرسمي وحساباتها الاجتماعية الموثقة.





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كانت هذه تفاصيل خبر التقاعد: لا صحة للصلة المزعومة بيننا وإحدى الجهات الاستثمارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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