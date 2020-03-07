فيديو.. انتعاش سوق الكمامات وهذه الأسعار

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سجل سوق الكمامات الوقائية والطبية في المملكة انتعاشًا بعد ظهور فيروس كورونا المستجد.

وقال مواطنون وأصحاب صيدليات: إن أسعار الكمامات أصبحت مرتفعة بسبب الطلب المتزايد عليها، حيث وصل سعر البوكس الصغير إلى 30 ريالًا، بعد أن كان 10 ريالات فقط.

ويحق لكل شخص أخذ 4 عبوات صغيرة فقط من الكمامات تفاديًا لنقص المعدات الطبية.

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وعقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم اجتماعها السادس عشر، برئاسة معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون قطاعاتهم الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على التقارير والتطورات كافة حول الفيروس.

واستعرض أعضاء اللجنة خلال الاجتماع الأثر الإيجابي لمبادرة الإفصاح عن التواجد في إيران وإسهامها الفاعل في الحفاظ على صحة وسلامة أسر المصابين بالفيروس والمخالطين لهم، حيث ترفد هذه المبادرة الجهود المبذولة للحد من انتشار الفيروس ومنع تفشيه.

وأكد أعضاء اللجنة استمرار تطبيق التدابير الوقائية التي تتم سواء في المنافذ أو داخل المنشآت الصحية وتعزيزها ومتابعتها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا لمعطيات الموقف ومعطيات الرصد اليومي، سواء للأخطار العالمية أو الإقليمية أو المحلية.

كما ناقش أعضاء اللجنة أهمية التزام أفراد المجتمع كافة باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، والتواصل مع مركز صحة 937 للاستفسارات والاستشارات المتعلقة بكورونا.

