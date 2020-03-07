جامعة القصيم تتخذ عدة إجراءات احترازية للتوعية والوقاية من «كورونا»

اتخذت جامعة القصيم، عدة إجراءات احترازية للتوعية والوقاية من فيروس كورونا، في أعقاب تفشي المرض في عدة دول.
وقامت الجامعة بذلك، من خلال عدد من الحملات والمحاضرات التوعوية والتثقيفية والتوعية الإعلامية لكل شرائح المجتمع؛ حيث تأتي هذه الإجراءات في إطار مسؤولية الجامعة المجتمعية ودورها في خدمة المجتمع.
وجاءت الإحصائيات والأرقام؛ لتؤكد ما قامت به الجامعة من إجراءات حتى تاريخ 9/7/1441هـ، التي شملت 12 حملة طبية وتوعوية، و7 مسابقات توعوية، إضافة إلى 16 فحصًا طبيًا للقادمين من الدول، التي انتشر فيها الفيروس، و13 ندوة ومحاضرة للتعريف بالمرض وسبل الوقاية منه.
وفي جانب التوعية الإعلامية عبر منصات الجامعة الإعلامية، نشرت الجامعة 12 مادة صحفية، و8 مواد مرئية، و36 تدوينة عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجامعة، و16 تصميمًا توعويًا، كما حرصت الجامعة على تخصيص مبنى يحتوي على 49 غرفة، و12 جناحًا لعزل القادمين من الدول المنتشر بها الفيروس.
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