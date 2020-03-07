«الشؤون الإسلامية» تطمئن على إمام مسجد تعرض للطعن أثناء صلاة الجمعة بجازان

زار مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية بجازان، الشيخ أسامة المدخلي خطيب جامع الغاوية بمركز الحقو، الذي تعرَّض لطعنة أثناء تأديته صلاة الجمعة من مختل عقليًا، ونقل له اطمئنان واهتمام وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبداللطيف آل الشيخ بسلامته.
وكان إمام وخطيب جامع قرية طناطن والغاوية بمركز الحقو في جازان، تم طعنه أثناء صلاة الجمعة من أحد المصلين، الذي لاذ بالفرار.
وذكرت مصادر «عاجل»، أن الخطيب تعرض للطعن من شخص مختل عقليًا، والذي طعن مواطنًا آخر أثناء الصلاة، وكانت إصابته طفيفة.
ونُقل الخطيب المصاب إلى مستشفى بيش وهو في حاله مستقرة.
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