السعودية اليوم / 21 إصابة بكورونا المستجد على متن سفينة سياحية قبالة ساحل الولايات المتحدة



لوس انجليس 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

تمّ تشخيص إصابات بكورونا لدى 21 شخصًا على متن سفينة سياحيّة قبالة ساحل كاليفورنيا، على ما أعلن امس الجمعة نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الذي ينسّق جهود مكافحة الفيروس المستجدّ في الولايات المتحدة.

وقال بنس في مؤتمر صحافي بواشنطن إن عيّنات أُخذت الخميس من 46 شخصًا وإنّ 21 من بينهم "ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا".

والمصابون هم 19 من أفراد الطاقم واثنين من ركاب سفينة "غراند برنسيس" التي كانت قطعت رحلتها بعد اكتشاف أعراض لدى بعض الركاب وعددهم 3533 ولدى بعض افراد الطاقم.

ولدى وصول السفينة "سيتمّ إجراء فحوص لجميع الركّاب مجدّدًا" لكشف ما إذا كانوا مصابين بالفيروس، على أن يوضع المصابون في الحجر الصحّي، بحسب ما قال بنس.

وأضاف ان الطاقم يجب أن يبقى معزولا على السفينة بينما ستُجرى الفحوص للركاب داخل قواعد عسكرية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال صباح امس الجمعة من البيت الأبيض "إنّها سفينة كبيرة، يتوجّب علينا اتّخاذ قرار مهمّ".

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07:08ت م

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