شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تعلن فتح الطواف لغير المعتمرين بدءا من فجر السبت والان مع التفاصيل

السبت 7 مارس 2020 أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بالسماح بفتح المطاف للطائفين من غير المعتمرين، ابتداء من فجر اليوم السبت، وفق الخطة المرسومة لذلك.

وأكد ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعاون مع جميع العاملين في المسجد الحرام لخدمة مرتاديه، لافتاً الانتباه إلى حرص القيادة الرشيدة على توفير سبل الراحة والطمأنينة والأمن والأمان للمواطنين والمقيمين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تعلن فتح الطواف لغير المعتمرين بدءا من فجر السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.