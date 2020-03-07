مرتزق سوري يشعل فتيل الخلاف بين مليشيات طرابلس

كشف مصدر ليبي لـ العين الإخبارية" النقاب عن احتدم الخلاف بين المليشيات الإرهابية والمرتزقة السوريين الموالين لحكومة الوفاق الليبية، في العاصمة طرابلس.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الإفصاح عن اسمه، إن الخلاف جاء بعد مقتل أحد أفراد المليشيات من قبيلة الزنتان، ويدعى “علاء فنير" على يد مرتزق سوري يدعى "أبوأياد" من لواء السلطان مراد.

وأوضح المصدر أن أبوأياد قتل فنير بناء على طلب المليشياوي عبدالسلام زوبي قائد مليشيا 301، بعد خلاف مع أحد أفراد المليشيا، التي تنتمي لمدينة مصراتة.



وأضاف المصدر أن الخلاف أصبح واضحاً للجميع بين مليشيات حكومة الوفاق غير المنضبطة، بعد تصريحات وزير داخليتها "فتحي باشا أغا" الأخيرة، التي وصف فيها مليشيات طرابلس بالمجرمين والخارجين عن سلطة الدولة.



وقامت مليشيا الردع الإرهابية، التي يقودها الإرهابي عبدالرؤوف كارة، بحملة اعتقالات وخطف لعدد من المدنيين والنشطاء المؤيدين للجيش داخل طرابلس، وهو ما كشفته شعبة الإعلام الحربي.

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وكان الجيش الليبي اتهم، مساء الأربعاء، المليشيات الإرهابية في العاصمة طرابلس، بالإعداد لعمل إرهابي كبير.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي، في بنغازي، إن المليشيات المسلحة تحاول تنفيذ عمل إرهابي كبير ضد قوات الجيش حول طرابلس.

وأضاف المسماري أن القوات قامت بتنفيذ ضربات استباقية جنوب شرق غريان والعزيزية والهيرة، لمنع العدو من تنفيذ مخططاته.

وعرض المسماري مكالمات مسجلة تؤكد أن إرهابيي جبهة النصرة وعدداً من أخطر إرهابيي تنظيم القاعدة مثل أبواليقظان المصري تم نقلهم من سوريا إلى ليبيا عبر أنقرة.

وتستمر تركيا في دعم حكومة الوفاق غير الشرعية بفصائل من الجماعات المتطرفة، لغرض تثبيت سيطرتها على العاصمة الليبية وصد الجيش الليبي أطول فترة ممكنة.