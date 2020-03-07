السعودية تستنكر بشدة الهجوم الإرهابي على «احتفالية كابول»

أعربت وزارة الخارجية، عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي، الذي استهدف احتفالية في العاصمة الأفغانية كابول، وأدى إلى مقتل وإصابة عددٍ من الأشخاص.
وأكَّدت الوزارة، تضامن المملكة مع جمهورية أفغانستان الإسلامية الشقيقة، ووقوفها معها ضد التطرف والعنف والإرهاب.
وقدَّمت العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولجمهورية أفغانستان الإسلامية حكومة وشعبًا، مع التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.
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