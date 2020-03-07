«مدني المدينة» يكشف سبب اشتعال النيران بـ«كهف أم الجرسان»

كشفت مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة، سبب اشتعال النيران وتصاعد الدخان من «كهف أم الجرسان»، شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة العميد خالد الجهني، إنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول، أمس الجمعة، الذي يظهر فيه اشتعال نار وتصاعد أدخنة من كهف أم الجرسان، تود مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة إيضاح أنه تمت مباشرة فرقة الإطفاء إلى الموقع (كهف أم الجرسان) 40 كم شرق مركز الثمد التابع لمحافظة خيبر.

وأضاف، أن الحريق عبارة عن اشتعال وتصاعد أدخنة من مخلفات حيوانية مطمورة تحت الأرض، تم إشعالها بمصدر خارجي.

وأوضح الجهني، أنه سبق أن تمت مباشرة حوادث مماثلة في أوقات مختلفة في ذات الموقع، وأشار إلى أنه قد تم وقوف لجنة مشتركة من الدفاع المدني وهيئة المساحة الجيولوجية في تاريخ 15/4/1441 هـ، وثبت أنها مخلفات حيوانية.