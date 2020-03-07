السعودية اليوم / ولاية فلوريدا الأمريكية تسجّل حالتي وفاة جراء فيروس كورونا



لوس أنجليس 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

سجّلت ولاية فلوريدا الأمريكية حالتي وفاة جراء فيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات في الولايات المتحدة إلى 17 حالة وفاة.

وأفادت وزارة الصحة في الولاية أن هناك 12 حالة إصابة مؤكدة في فلوريدا.

وكانت حالات الوفاة جراء فيروس كورونا في ولايات واشنطن وكاليفورنيا وفلوريدا.

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08:51ت م

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