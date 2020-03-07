

الأمم المتحدة 12 رجب 1441 هـ الموافق 07 مارس 2020 م واس

احتفاء باليوم الدولي للمرأة، أقامت الأمم المتحدة فعالية كبرى بمقرها في نيويورك، بمشاركة القيادات النسائية والفتيات ونشطاء المساواة بين الجنسين والمدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة وبعض من القيادات النسوية اللواتي لعبن دورا فعالا في إنشاء منهاج عمل بيجين منذ أكثر من عقدين.

موضوع احتفال اليوم الدولي للمرأة لعام 2020 هو "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة." ويتماشى هذا الموضوع مع الحملة متعددة الأجيال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المسماة "جيل المساواة."

وقد احتفت الفعالية بصانعي التغيير من جميع الأعمار والأجناس وناقش المشاركون كيف يمكنهم، وبشكل جماعي، معالجة الأعمال غير المكتملة المتمثلة في تمكين جميع النساء والفتيات في السنوات القادمة.

وشمل الاحتفال خطابات كبار ممثلي منظومة الأمم المتحدة، وحوارا بين الأجيال مع نشطاء المساواة بين الجنسين.

ويصادف احتفال هذا العام مع الذكرى السنوية الـ 25 لإعلان ومنهاج عمل بيجين الذي يعد خارطة الطريق الأكثر تقدمية فيما يتصل بتمكين المرأة والفتاة في كل أنحاء العالم.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال مخاطبته الفعالية إنه وبعد مرور 25 عاما على مؤتمر بيجين، توقف التقدم في مجال حقوق المرأة بل وانعكس، مشيرا إلى "تراجع بعض الدول عن القوانين التي تحمي المرأة من العنف؛ البعض الآخر يقلل من الفضاء المدني؛ لا يزال البعض الآخر يتبع سياسات اقتصادية وهجرة تميز بشكل غير مباشر ضد المرأة."

وأضاف الأمين العام إنه من المهم، أكثر من أي وقت مضى، أن يدافع الرجال عن حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، معربا عن فخره لكونه مناصرا قويا للمرأة والتزامه الشخصي بزيادة الدعم لحقوق المرأة في الأمم المتحدة.

وقال إنه سيبذل قصارى جهده، في السنتين المقبلتين، للتأكد من تمثيل النساء في جميع عمليات صنع القرار في الأمم المتحدة، بما في ذلك عمليات السلام، مشددا على أنه فقط من خلال المشاركة المتساوية للمرأة يمكننا الاستفادة من ذكاء وتجربة ورؤى البشرية جمعاء.

//انتهي// ع.أ

07:07ت م

0003





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / اليوم الدولي للمرأة 2020 تحت شعار "أنا جيل المساواة: إعمال حقوق المرأة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.