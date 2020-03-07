النمر يوضح متى يجب تعليق الدراسة.. في ظل تهديدات فيروس كورونا

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر، بأن يكون الترحاب بالنظر وليس المصافحة؛ منعًا لانتشار الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بين الناس، فيما حدد النمر الحالات التي يمكن فيها تعليق الدراسة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال النمر: في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.. لعله من المناسب أن يكون السلام بالنظر، وليس بالمصافحة مؤقتًا.

وأكَّد أن هذا الإجراء يأتي «تفاديًا لنقل العدوى بين الناس، خاصة في التجمعات العامة: (مدارس، مولات إدارات حكومية، مناسبات اجتماعية).

وفي شأن تعليق الدراسة؛ كإجراء وقائي، أفاد بأن ذلك يتوقف على «بيانات الحالات في وزارة الصحة؛ فإذا كان تزايد الحالات يتبع دالّة أُسيّة (في تزايد)، فالأفضل إيقافها، أما إذا كان عددها ثابتًا أو في انخفاض.. فلا داعي».

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