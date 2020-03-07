النفط يسجل أكبر خسارة يومية منذ 11 عاما

السبت 7 مارس 2020

نزل خام برنت مسجلا أكبر خسارة يومية في أكثر من 11 عاما، الجمعة، بعد أن رفضت روسيا اقتراح أوبك بتنفيذ تخفيضات كبيرة لإنتاج النفط لتحقيق استقرار في الأسعار المتضررة بفعل التبعات الاقتصادية لفيروس كورونا، وردت أوبك بإلغاء القيود على إنتاجها.



وجرى تداول ما يزيد عن مليون عقد للخام الأميركي خلال الجلسة، في الوقت الذي تحول فيه اتفاق استمر لثلاث سنوات بين أوبك وروسيا إلى اختلاف.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت أكبر انخفاض يومي بالنسبة المئوية منذ ديسمبر 2008، لتنخفض 4.72 دولار أو 9.4 بالمئة وتبلغ عند التسوية 45.27 دولار للبرميل، وهذا أدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ يونيو 2017.

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وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 4.62 دولار أو 10.1 بالمئة إلى 41.28 دولار للبرميل وهو أقل مستوى إغلاق منذ أغسطس 2016 وأكبر خسارة يومية بالنسبة المئوية منذ نوفمبر 2014.

وجرى تداول ما يزيد عن 4.58 مليون عقد للخام الأميركي لشهر أقرب استحقاق هذا الأسبوع، وهو أكثر الأسابيع كثافة لحجم تداولات ذلك العقد على الإطلاق.

وانخفض برنت وغرب تكساس ما يزيد عن 30 بالمئة منذ بداية العام الجاري.

وتجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا في أنحاء العالم 100 ألف مع وصول التفشي إلى المزيد من الدول وتصاعد حدة الأضرار الاقتصادية.