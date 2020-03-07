هيئة حقوق الإنسان تطالب بالتحقيق في وسم «مديرة تتسبب بقتل طالبة»

تفاعلت ھیئة حقوق الإنسان مع وسم انتشر بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، خلال الساعات الماضية باسم «مديرة تتسبب بقتل طالبة». وطالبت ھیئة حقوق الإنسان، الجھات المختصة، بالتحقیق في الحادث واتخاذ الإجراءات النظامیة، والتأكد من تقديم الرعاية الصحیة اللازمة للطالبة. وكان ناشطون على مواقع التواصل قالوا، إن طالبة في الصف الثاني كانت صابغة شعرھا، وعاقبتھا مديرة المدرسة برش بخاخ كیمیائي لإزالة الصبغة، ما تسبب في إغمائھا ولم يتم إسعافھا، حتى انتھى الدوام، وأخذھا والدھا للمستشفى مباشررة، حيث اكتشف لاحقا تجلط احدى قدمي الطالبة، فيما طالبت والدة الطالبة المسؤولين بمحاسبة مديرة المدرسة عن تصرفها وما نتج عنه من إصابة ابنتها بجلطة في القدم كادت أن تتسبب في قتلها.

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